Mercato - Barcelone : Le clan Griezmann s'agace face à la prolongation de Messi !

Publié le 11 juillet 2021 à 12h00 par La rédaction

L'avenir d'Antoine Griezmann au FC Barcelone pourrait être lié à la prolongation de Lionel Messi. Une situation qui commencerait à agacer le Français et son entourage.

Alors que l'aventure d'Antoine Griezmann au Barça n'a pas débuté sous les meilleurs auspices, elle pourrait également mal finir. Les dirigeants barcelonais seraient dans l'impasse face aux problèmes financiers du club culé. La masse salariale est trop importante chez les Blaugrana et n raison du plafond instauré par la ligue espagnole, le Barça ne pourrait pas finaliser la prolongation de Lionel Messi. Pour régler cela, Joan Laporta serait prêt à se séparer d'Antoine Griezmann et de son salaire pour laisser place au gros contrat de la Pulga . Une situation qui agacerait Griezmann et son entourage.

Griezmann ne veut pas être lié à Messi