Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria bien décidé à boucler un nouveau dossier à 4M€ ?

Publié le 11 juillet 2021 à 23h15 par B.C.

Alors que l’OM est loin d’avoir terminé son mercato, Pablo Longoria ne perdrait pas de vue Riechedly Bazoer, évoluant actuellement avec le Vitesse Arnhem.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a officialisé sa sixième recrue en la personne de Pau Lopez. Le gardien espagnol appartenant à l’AS Roma rejoint ainsi le club phocéen pour un prêt d’un an avec une option d’achat obligatoire estimée à 15M€ après 20 rencontres disputées. Luan Peres et William Saliba sont désormais attendus à l’OM dans les prochains jours, mais d’autres renforts pourraient encore suivre. Pablo Longoria serait notamment sous le charme de Riechedly Bazoer (24 ans) d’après les informations divulguées par le Telegraaf en mars dernier, un intérêt toujours d’actualité si l’on en croit le média néerlandais ce dimanche. L’OM aurait en effet dégainé une offre de 4M€ au Vitesse Arnhem pour le joueur de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2022, capable d’évoluer en défense centrale et au milieu de terrain.

L’OM à fond sur Riechedly Bazoer ?