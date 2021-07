Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme obstacle pour le départ de cet indésirable d’Ancelotti ?

Publié le 11 juillet 2021 à 22h30 par La rédaction

Devenu indésirable au Real Madrid, Isco va devoir se trouver une porte de sortie. L’AC Milan le suivrait de près mais son salaire serait un problème de taille dans les négociations.

Si le Real Madrid s'est parfois montré très dépensier sur le marché des transferts ces dernières années, on part sur des bases beaucoup plus raisonnables cet été. Une seule recrue est à noter pour le moment (David Alaba), et elle n’a rien coûté. Car Florentino Pérez doit dégraisser l’effectif du Real Madrid avant de recruter. Et parmi les indésirables, on retrouve Isco. Arrivé au Real en 2013, le milieu offensif espagnol a perdu sa place importante dans l'effectif, et pourrait ainsi aller voir ailleurs…

Le Milan voudrait Isco mais ne pourrait pas payer son salaire