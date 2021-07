Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse décision du Real Madrid pour Eduardo Camavinga !

Publié le 11 juillet 2021 à 20h45 par La rédaction

Alors que le Real Madrid semblait très intéressé par Eduardo Camavinga, le club madrilène aurait changé d’avis depuis le départ de Zinedine Zidane. Florentino Pérez et sa direction se tourneraient maintenant vers le joueur de la Real Sociedad, Mikel Merino.

Le dossier Eduardo Camavinga va continuer à beaucoup faire parler cet été, et notamment du côté du PSG et de Manchester United, deux clubs qui seraient très intéressés par le Français. Si la bataille pour récupérer le milieu de terrain rennais s’annonce ardue, le Real Madrid ne serait plus dans la course, depuis le départ de Zinedine Zidane. Florentino Pérez aurait même une autre priorité à ce poste.

Le Real préfère Merino à Camavinga