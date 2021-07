Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel, Guardiola… Le feuilleton Griezmann part dans tous les sens !

Publié le 11 juillet 2021 à 20h30 par Th.B.

Bien que la crise financière frappe les clubs européens, plusieurs grosses écuries seraient prêtes à s’attacher les services d’Antoine Griezmann qui pour sa part ne fermerait plus totalement la porte à un départ du FC Barcelone compte tenu de la situation actuelle dans laquelle le club culé se trouve.

Antoine Griezmann proche d’un départ du FC Barcelone ? Ces derniers jours, et en grande partie en raison de l’instabilité financière du Barça , qui devrait alléger sa masse salariale de 200M€ en raison du plafond instauré en Liga d’ici le début du championnat, un transfert du champion du monde serait plus qu’une simple option à présent. En effet, la priorité du FC Barcelone est de prolonger le contrat de Lionel Messi, quitte à sacrifier Antoine Griezmann. C’est du moins ce que Ronald Koeman a laissé entendre dernièrement. « S'il y a un changement, nous devrons l'accepter, mais ce sont des choses et des décisions que le club doit prendre. Nous verrons qui reste et qui part car il en reste beaucoup, mais il est clair que la priorité c'est que Messi reste avant tout (…) Pour moi, Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour Barcelone et a montré sa qualité. Il a très bien joué et c'est un très bon joueur. Mais j'insiste sur le fait que je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin car le plus important est que Léo reste avec nous. C'est l'avenir de ce club et nous devons essayer au maximum ». De son côté, le président Joan Laporta ferait des pieds et des mains pour que Messi prolonge son contrat qui a expiré le 30 juin dernier. Griezmann permettrait de dégager des liquidités pour Messi. Et l’attaquant du FC Barcelone aurait l’embarras du choix

Chelsea, City, United, Juventus et Atletico… Le point sur les options de Griezmann !

Ce dimanche, SPORT s’est attardé sur les possibles destinations à disposition d’Antoine Griezmann. Malgré la crise financière liée au Covid-19 et les incertitudes économiques à terme qui entourent le marché des transferts, Griezmann aurait la cote et des options. Tout d’abord, le champion du monde tricolore intéresserait la Juventus qui aurait été le premier club à se pencher sur sa situation. Et la star blaugrana viendrait compenser l’éventuel départ de Cristiano Ronaldo qui pèse très lourd dans les caisses bianconeri. Cependant, le club qui se montre le plus actif ces derniers temps d’après SPORT serait Chelsea qui est en quête d’un attaquant et surveillerait avec attention l’évolution de la situation d’Erling Braut Haaland au Borussia Dortmund. La potentielle venue de Griezmann ravirait même la direction de Chelsea. Foot Mercato a dévoilé vendredi qu’un entretien téléphonique aurait eu lieu entre Pep Guardiola et Antoine Griezmann dans l’optique d’un transfert à Manchester City. Cependant, SPORT affirme ce dimanche qu’aucune décision concrète au club mancunien n’aurait été prise, à l’instar de Manchester United. En ce qui concerne l’Atletico de Madrid, qui semblerait être la priorité d’Antoine Griezmann en cas de départ du FC Barcelone, l’ancien club du Français ne pourrait pour sa part pas assumer son salaire.

Pas d’échange clair entre le Barça et Griezmann