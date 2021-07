Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé pourrait couter 20M€ au Real Madrid !

Publié le 11 juillet 2021 à 0h45 par A.D.

Kylian Mbappé aurait annoncé à la direction du PSG qu'il ne comptait pas prolonger son contrat à Paris. S'il n'était pas vendu cet été, le champion du monde français pourrait donc rejoindre le Real Madrid librement le 1er juillet 2022. Dans ce scénario, Florentino Pérez n'aurait qu'à débourser 20 à 30M€ de prime à la signature pour s'offrir Kylian Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas étendre son bail avec le PSG. D'après les indiscrétions d' AS , le champion du monde français aurait fait savoir à la direction du club de la capitale qu'il ne comptait pas rempiler à Paris. Alors qu'il voudrait rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait donc deux choix : une vente cet été ou un départ libre et gratuit dans un an. Et dans le cas où le PSG n'acceptait pas de le transférer lors de ce mercato estival, Kylian Mbappé ne devrait pas couter plus de 30M€ au Real Madrid au total.

Une prime à la signature de 20-30M€ pour Mbappé à l'été 2022 ?