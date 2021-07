Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Lautaro Martinez totalement relancé ?

Publié le 11 juillet 2021 à 0h30 par La rédaction

Brillant à l’Inter, Lautaro Martinez ne manquerait pas de prétendants. En plus du Real Madrid et de Barcelone, c’est l’Atlético de Madrid qui viendrait s’inviter dans ce feuilleton. Les Colchoneros souhaiteraient le recruter… dans un an.

Si le Real Madrid démarre tranquillement son mercato, les ambitions sont belles et bien là. Après une saison sans titre, la Maison Blanche compte remettre les pendules à l'heure. Et cela commence par un mercato séduisant. Pour renforcer l’attaque madrilène, Florentino Pérez suivrait Lautaro Martinez, le buteur de l’Inter. Mais ce dossier s’annonce compliqué car le club intériste ne compte pas lâcher l’Argentin. Et un nouveau concurrent vient de se présenter…

L’Atletico a un plan pour recruter Lautaro Martinez dans un an