Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quel club pourrait accueillir Griezmann cet été ?

Publié le 12 juillet 2021 à 3h45 par T.M.

Après deux ans au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait bien faire ses valises cet été. Mais pour aller où ?

Afin de prolonger Lionel Messi et d’enregistrer les nouvelles recrues, le FC Barcelone doit faire de la place dans la masse salariale. Et pour cela, Antoine Griezmann pourrait être sacrifié. De plus en plus, il est question d’un départ de l’international français. Alors que l’ancien de l’Atlético de Madrid aimerait bien lui aller au terme de son contrat avec le Barça, soit jusqu’en 2024, il pourrait finalement accepter de s’en aller. Mais pas pour aller n’importe où. Selon les informations de La Vanguardia , Griezmann ne fera ses valises que pour rejoindre un projet compétitif. Reste maintenant à le trouver…

Quel club pour Griezmann ?

La future destination d’Antoine Griezmann reste encore un mystère pour le moment, mais les options ne sont pas nombreuses. A Barcelone, on estimerait que les solutions pourraient venir d’Italie ou d’Angleterre. De l’autre côté des Alpes, compte tenu des difficultés financières de l’Inter Milan, seule la Juventus semble être en mesure de convaincre Griezmann, à condition toutefois que Cristiano Ronaldo s’en aille. En Premier League, Manchester City pourrait être une destination. Alors que Pep Guardiola cible Harry Kane, Tottenham ne veut pas le céder et les Citizens pourraient donc se rabattre sur Antoine Griezmann, à moins qu’il n’aille à Chelsea, où Thomas Tuchel rêve d’Erling Braut Haaland, un rêve qui pourrait toutefois être mis à mal par le Borussia Dortmund. Et il ne faut également pas oublier l’Atlético de Madrid qui est toujours dans le coeur du joueur du FC Barcelone.