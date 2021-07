Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Paul Pogba prend forme !

Publié le 12 juillet 2021 à 3h30 par T.M.

Paul Pogba au PSG ? Cette fois pourrait enfin être la bonne et en coulisse, cela se mettrait visiblement en place pour régler l’arrivée du joueur de Manchester United.

Compte tenu des relations entre Mino Raiola et Leonardo, le nom de Paul Pogba a souvent été évoqué au PSG. Mais jusqu’à présent, cette piste n’a jamais semblé sérieuse. Cependant, aujourd’hui, la tendance semble bien différente et le joueur originaire de Roissy-en-Brie en région parisienne serait plus proche que jamais de débarquer au PSG. Alors que le club de la capitale est à la recherche d’un nouveau milieu de terrain, c’est donc l’international français qui pourrait répondre à ce besoin, lui qui n’a plus qu’un an de contrat du côté de Manchester United.

Ça se prépare pour Paul Pogba !