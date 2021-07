Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une énorme idée pour Paul Pogba !

Publié le 11 juillet 2021 à 17h15 par D.M.

Le PSG aimerait recruter Paul Pogba et pourrait formuler une première offre à Manchester United. Et Leonardo pourrait bien envisager une énorme opération avec les Red Devils.

Annoncé régulièrement dans le viseur du PSG ces dernières années, Paul Pogba pourrait enfin intégrer le club de la capitale. Originaire de Roissy-en-Brie en région parisienne, le milieu de terrain serait tenté par un retour en France. Proche de Mino Raiola, Leonardo n’a pas tardé et a entamé des discussions avec l’agent de Paul Pogba. Les négociations avancent dans le bon sens et le PSG pourrait lui proposer un contrat de quatre ans + une année en option. Mais le directeur sportif brésilien doit également convaincre Manchester United.

Des joueurs utilisés comme monnaie d'échange ?