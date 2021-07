Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà à quoi va ressembler le PSG de Pochettino cette saison !

Publié le 11 juillet 2021 à 13h30 par T.M.

Depuis le début du marché des transferts, le PSG a frappé très fort avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et prochainement celle de Gianluigi Donnarumma. Forcément, le visage de l’équipe de Mauricio Pochettino va changer. Mais à quoi faut-il s’attendre ?

Depuis 2011, le PSG version QSI rêve de soulever la Ligue des Champions. Un rêve qui ne s’est toujours pas réaliser malgré une finale et une demi-finale lors des deux dernières éditions. Mais alors que la Coupe du monde au Qatar approche, les têtes pensantes parisiennes veulent enfin atteindre le sommet de l’Europe et pour cela, ils frappent fort lors de ce mercato estival. Pour enfin remporter cette Ligue des Champions, Mauricio Pochettino se voit ainsi offrir des armes et pas des moindres. Georginio Wijnaldum est ainsi arrivé libre de Liverpool. Ces derniers jours, ce sont Achraf Hakimi et Sergio Ramos qui ont paraphé leur contrat avec le PSG, tandis que Gianluigi Donnarumma va en faire de même dans les prochaines heures. Et après cela, d’autres joueurs pourraient encore débarquer au Parc des Princes. Forcément, compte tenu de toutes ces arrivées, la question est de savoir comment va s’articuler l’équipe de Mauricio Pochettino pour cette saison 2021-2022.

2 ou 3 centraux ?

L’un des premiers chantiers pour Mauricio Pochettino concerne la défense centrale. Sergio Ramos a donc posé ses valises au PSG, où Presnel Kimpembe et Marquinhos sont là. Comment gérer donc au mieux cette concurrence ? L’une des des idées qui est le plus souvent revenue est d’aligner une défense à 3 centraux, ce qui permettrait par la même occasion d’exploiter au mieux les qualités offensives d’Achraf Hakimi, qui évoluerait alors en tant que piston droit. Néanmoins, selon les informations dévoilées par Téléfoot ce dimanche, Mauricio Pochettino ne serait pas un grand adepte de cette défense à 3 centraux et devrait par conséquent continuer avec 2 joueurs en défense centrale. Et aux côtés de Marquinhos, il devrait donc y avoir match entre Ramos et Kimpembe.

La concurrence Navas-Donnarumma !

Autre point d’interrogation, le poste de numéro 1 dans les buts du PSG. Depuis deux saisons désormais, Keylor Navas est intouchable dans la capitale. Mais voilà que Gianluigi Donnarumma va débarquer prochainement à Paris et les cartes vont être redistribuées. Ainsi, à en croire l’émission dominicale de TF1 , l’Italien et le Costaricien seront mis en concurrence. Il n’y aura donc qu’une place pour deux et seul le meilleur jouera. La bataille promet donc d’être rude entre Navas et Donnarumma.

Qui au milieu de terrain ?

C’est ensuite au milieu de terrain que certaines questions se posent. Quel sera le trio aligné par Mauricio Pochettino ? Alors que Marco Verratti et le nouveau venu Georginio Wijnaldum semblent partir avec un statut de titulaire, l’incertitude plane toujours concernant le troisième élément de l’entrejeu. Et celui-ci pourrait bien être Paul Pogba. Leonardo travaillerait en tout cas pour faire venir le joueur de Manchester United. Des discussions auraient débuté avec Mino Raiola tandis qu’une réponse de Pogba serait attendue pour dans quelques jours.

Encore de grosses inconnues…

On y voit donc plus clair concernant le futur visage du PSG, bien qu’il reste encore certaines incertitudes. Cela vaut notamment surtout pour le trio offensif. Si Neymar et Angel Di Maria ont prolongé, ce n’est pas le cas de Kylian Mbappé. Partira-t-il alors à l’occasion de ce mercato estival ? Si tel était le cas, les pistes menant à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo reviennent encore et toujours aux abords du Parc des Princes. A suivre…