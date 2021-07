Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces précisions de taille sur l’avenir de Marcelo !

Publié le 12 juillet 2021 à 14h00 par H.G.

Un temps annoncé sur le départ du Real Madrid, Marcelo restera bien dans la capitale espagnole cette saison. Et cela ne serait clairement pas dû au hasard ou à un choix de la part des Merengue.

Arrivé au Real Madrid en 2006, Marcelo est devenu au fil des années un cadre du club de la capital espagnole. Plus encore, après les grands succès des dernières saisons, l’international brésilien est maintenant vu comme une légende par les observateurs des Merengue . Seulement voilà, personne n’est éternel, et le moins que l’on puisse dire est que le joueur de 33 ans n’est physiquement plus ce qu’il était ces dernières saisons. Ainsi, à un an du terme de son contrat, il a longtemps été annoncé que Marcelo pourrait être vendu par le Real Madrid cet été afin de définitivement confier le flanc gauche de la défense madrilène à Ferland Mendy.

Marcelo n’a pas eu la moindre offre