Mercato - Real Madrid : Karim Benzema a fait un choix inattendu…

Publié le 12 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’a plus qu’une seule année de contrat avec le Real Madrid, Karim Benzema aurait refusé une prolongation de deux ans et n’accepterait de rempiler qu’une seule année avec le club merengue.

Présent dans les rangs du Real Madrid depuis maintenant plus de 12 ans, Karim Benzema fait preuve d’une longévité remarquable à la pointe de l’attaque du club merengue . Mais la question de son avenir est logiquement en train de refaire surface, puisque le buteur tricolore n’a plus qu’une seule année de contrat avec le Real Madrid. Et Benzema aurait pris une première décision très forte à ce sujet…

Benzema refuse de prolonger deux ans

Comme l’a révélé le média espagnol ABC dimanche, Karim Benzema accepterait de prolonger son contrat d’une saison avec le Real Madrid, en revanche, l’ancien buteur de l’OL aurait refusé une offre de deux ans de la part de ses dirigeants. Il souhaiterait dans un premier temps fixer son avenir à court terme afin de faire le point en 2022 sur son état physique.