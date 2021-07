Foot - Mercato - OM

Mercato - PSG/OM : Sampaoli et Pochettino ont le même problème !

Publié le 13 juillet 2021 à 3h30 par A.M.

Cet été, le PSG et l'OM ont décidé de recruter un nouveau gardien de but qui viendra concurrencer le titulaire du poste, ce qui offre à Jorge Sampaoli et Mauricio Pochettino un sacré casse-tête.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG et l'OM font partie des clubs européens les plus actifs sur le marché. D'ailleurs, Leonardo et Pablo Longoria ont eu la même idées avec le poste de gardien de but. En effet, le PSG a sauté sur l'occasion qui s'est présenté avec Gianluigi Donnarumma pour l'attirer libre tandis que l'OM a obtenu le prêt de Pau Lopez avec option d'achat. Et comme le souligne Gaëtan Huard, c'est un sacré casse-tête qui se présente pour Jorge Sampaoli et Mauricio Pochettino.

«L'OM se retrouve dans le même cas que le PSG»