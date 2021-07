Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, Manchester United… Raphaël Varane va devoir trancher !

Publié le 12 juillet 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 12 juillet 2021 à 12h35

Annoncé sur le départ du Real Madrid à un an du terme de son contrat, Raphaël Varane pourrait bien quitter la capitale espagnole au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Et l’heure de la décision pourrait intervenir prochainement pour l’international français.

Arrivé en provenance du RC Lens en 2011, Raphaël Varane s’est progressivement imposé comme un cadre au sein du Real Madrid. Plus encore, l’international français y a tout gagné, que ce soit la Ligue des champions à quatre reprises ou la Liga. Mais voilà, à un an du terme de son contrat et à désormais 27 ans, le Champion du monde 2018 commencerait à se dire que l’heure est venu de changer d’air. En ce sens, il est annoncé dans la presse ces dernières semaines que Raphaël Varane souhaiterait s’en aller au cours de cette session estivale des transferts et qu’il n’aurait, de ce fait, pas donné suite aux relances de la direction du Real Madrid pour une prolongation de son bail depuis des mois.

Tous les scénarios sont possibles, mais la piste Manchester United chauffe !