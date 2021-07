Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette terrible révélation sur le départ de cette pépite !

Publié le 12 juillet 2021 à 9h00 par H.G.

Alors que Carles Alena a officiellement quitté le FC Barcelone tout récemment, son départ n’aurait pas rapporté grand chose au club catalan.

L’heure est au dégraissage du côté du FC Barcelone. En effet, étant dans l’incapacité d’enregistrer la prolongation de Lionel Messi en raison de sa masse salariale trop élevée, le club catalan doit vendre dans l’urgence et pousserait une partie de ses joueurs vers la sortie, à l’image d’Antoine Griezmann ou de Samuel Umtiti. Pour l’heure, le jeune Carles Alena a d’ores et déjà quitté le Barça pour prendre la direction du Getafe CF après un prêt de six mois en seconde partie de saison 2020/2021.

Carles Alena a quitté le FC Barcelone contre… 1 M€ !