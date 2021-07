Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion au sommet à venir pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 juillet 2021 à 8h45 par T.M.

Les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo et d’ici quelques jours, on pourrait bien y voir plus clair.

L’Euro étant désormais terminé, le PSG va pouvoir annoncer l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Une recrue XXL de plus pour Leonardo, qui n’aurait pas encore terminé son recrutement exceptionnel. En effet, d’autres joueurs sont attendus au Parc de Princes. Il est notamment de plus en plus question d’une arrivée de Paul Pogba et cela pourrait ne pas s’arrêter là. Les noms de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo reviennent également souvent. A un an du terme de son contrat avec la Juventus, le Portugais pourrait donc aller voir ailleurs et la piste menant au PSG fait à nouveau la Une des médias.

Un verdict imminent !

Restera, ne restera pas ? Le flou est toujours total concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo. Néanmoins, cela pourrait se décanter très prochainement. En effet, selon les informations de Nicolo Schira, Jorge Mendes serait attendu cette semaine en Italie et du côté de Turin afin de discuter avec la direction de la Juventus pour l’avenir de Cristiano Ronaldo. A voir quelle sera l’issue de cette entrevue.