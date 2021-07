Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria va boucler un énorme coup !

Publié le 12 juillet 2021 à 7h15 par La rédaction

Pablo Longoria réalise un mercato très impressionnant avec l’OM et commence à construire un effectif séduisant à Jorge Sampaoli. L’Espagnol serait d’ailleurs très proche de recruter William Saliba, un joueur qui a marqué l'OGC Nice.

L’OM est un des clubs les plus actifs sur le mercato estival et réalise de très jolis coups. Après les venues de Pau Lopez et Cengiz Under notamment, Pablo Longoria continuerait d’activer des pistes pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. William Saliba devrait très prochainement débarquer sous la forme d'un prêt en provenance d'Arsenal. Le défenseur français de 20 ans a d’ailleurs fait forte impression lors de son passage à l’OGC Nice.

« Il a toutes les qualités du défenseur moderne »