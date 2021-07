Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a bouclé un nouveau renfort !

Publié le 12 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

En quête de renforts dans le secteur défensif, Pablo Longoria travaillerait depuis un moment sur le dossier William Saliba. Et le président de l’OM aurait trouvé un accord avec Arsenal pour son prêt.

Alors que Duje Caleta-Car pourrait prendre le chemin de la Premier League, l’OM est déjà parvenu à définitivement conserver Leonardo Balerdi pour qui un transfert a été convenu avec le Borussia Dortmund après un prêt d’une saison. Cependant, Pablo Longoria ne compterait pas s’arrêter là et voudrait mettre la main sur une autre recrue défensive. Le10sport.com vous a récemment assuré que David Luiz n’avait pas dit non à l’offre formulée par l’OM. Néanmoins, c’est un autre défenseur qui serait sur le point de déposer ses valises à la Commanderie.

William Saliba à un pas de l’OM !