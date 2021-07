Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse tombe pour l’arrivée de David Luiz !

Publié le 11 juillet 2021 à 9h10 par T.M.

Après Leonardo Balerdi, ce sont Luan Peres et William Saliba qui devraient prochainement venir renforcer la défense centrale de l’OM. En revanche, pour ce qui est de David Luiz, le dossier serait classé.

Du côté de l’OM, la défense centrale de Jorge Sampaoli est l’un des grands chantiers à résoudre pour Pablo Longoria. Et les problèmes pourraient prochainement être résolus à ce poste. Alors que la question était de savoir qui viendrait entourer Alvaro Gonzalez, la réponse sera Leonardo Balerdi, acheté définitivement au Borussia Dortmund, ainsi que Luan Peres et William Saliba, attendus dans les prochaines heures à l’OM. Quid de David Luiz ? Ces derniers jours, le nom du Brésilien, actuellement libre de tout contrat, était revenu avec insistance sur la Canebière.

C’est la fin pour David Luiz ?