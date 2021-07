Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un club de Ligue 1 pourrait plomber les plans de Longoria !

Publié le 12 juillet 2021 à 7h45 par La rédaction

Alors que Pablo Longoria s'intéresserait à Oussama Idrissi, l'OGC Nice pourrait également s'immiscer dans ce dossier.

Hyperactif sur le mercato estival, Pablo Longoria fait tout son possible pour offrir le meilleur effectif à Jorge Sampaoli. Avec déjà six renforts, l’OM ne chôme pas. Il faut dire que les ambitions sont grandes à Marseille. Au sortir d’une triste saison, les Phocéens doivent se racheter auprès de leurs supporters. Et avec Oussama Idrissi, sa nouvelle piste, Pablo Longoria pourrait attirer un atout offensif supplémentaire pour satisfaire le peuple marseillais. Mais un club de Ligue 1 pourrait contrecarrer les plans du président de l’OM…

Nice suivrait aussi Oussama Idrissi

D’après les informations du journaliste Hanif Ben Berkane, l’OGC Nice serait aussi sur le dossier Idrissi, l’attaquant du FC Séville. Avec l’arrivée récente de Christophe Galtier, les dirigeants niçois s’activeraient pour offrir au nouvel entraîneur ce qu’il souhaite. En plus du feuilleton Thiago Almada qui s’éternise, c’est un nouvel obstacle qui se présente pour Pablo Longoria. Nice ou Marseille, Oussama Idrissi devra trancher s'il souhaite rallier la Ligue 1.