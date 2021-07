Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tape du poing sur la table pour Kamara !

Publié le 12 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

Président de l’OM, Pablo Longoria ne compterait pas brader Boubacar Kamara. Une indemnité de 15M€ serait réclamée par le dirigeant marseillais ainsi qu’un pourcentage à la revente.

Minot marseillais comme l’a été Maxime Lopez avant de s’envoler pour Sassuolo l’été dernier, Boubacar Kamara aurait de fortes chances de lui aussi faire ses adieux à l’OM dans les prochaines semaines. En effet, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022, une prolongation ne semble pas se dessiner. Et en Angleterre, le jeune défenseur central français repositionné en milieu défensif aurait particulièrement la cote. The Daily Mirror a évoqué dans la journée de samedi un intérêt de Liverpool, de Manchester City ainsi que de Newcastle. Et les Magpies seraient particulièrement intéressés par la pépite marseillaise de 21 ans.

Longoria la joue fine pour Kamara

D’après le journaliste Ekrem Konur, Newcastle aurait soumis une offre de transfert de 8M€ à l’OM. Une proposition bien en dessous des exigences de Pablo Longoria. Le président de l’OM réclamerait un montant avoisinant les 15M€ alors que la presse anglaise évoquait une somme de 17,5M€ samedi. De plus, l’OM attendrait de se mettre d’accord avec Newcastle pour bénéficier d’un pourcentage à la revente.