Mercato - PSG : Donnarumma, Navas… Pochettino reçoit un précieux conseil !

Publié le 13 juillet 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino va se retrouver face à un sacré dilemme avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, la solution pourrait venir d'une alternance selon les compétitions.

Conscient qu'une telle opportunité ne se reproduirait probablement jamais, le PSG a décidé de recruter Gianluigi Donnarumma dont le contrat arrivait à échéance à l'AC Milan. Et compte tenu de l'Euro réalisé par le portier italien, désigné meilleur joueur du tournoi, le PSG ne doit pas regretter. Toutefois, c'est un sacré casse-tête qui s'offre à Mauricio Pochettino puisque Keylor Navas sort d'une saison exceptionnelle. Mais Sébastien Tarrago, journaliste de L'Equipe , a peut-être une idée.

«Ça peut fonctionner une saison en donnant la Ligue des champions à Navas»