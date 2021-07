Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait la solution dans ce dossier sensible !

Publié le 12 juillet 2021 à 13h45 par La rédaction

Alors que le PSG peine à trouver preneur pour Thilo Kehrer qui refuserait par ailleurs de quitter la capitale, un prêt pourrait finalement être privilégié pour le défenseur allemand.

Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et plus récemment Sergio Ramos, le Paris-Saint-Germain est plus qu'actif en cette période de mercato. Si les arrivées récentes permettent de dessiner une première esquisse du futur effectif pour la saison 2021/2022, ce dernier va encore connaître des modifications d'ici à la clôture du marché des transferts. Et dans le sens des départs, cela devrait s'agiter aussi. En plus de la valse des gardiens, où un véritable embouteillage sembler se créer avec venue imminente de Gianluigi Donnarumma, au niveau des joueurs de champ, des mouvements devraient également avoir lieu.

Kehrer vers un départ en prêt ?