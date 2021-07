Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thilo Kehrer a pris une décision retentissante pour son avenir !

12 juillet 2021

Malgré son statut d'indésirable et la volonté du PSG de s'en séparer au plus vite, Thilo Kehrer est bel et bien déterminé à s'imposer à Paris.

Arrivé au PSG durant le mercato estival 2018 pour 37M€ avec l'étiquette de joueur prometteur, Thilo Kehrer est loin d'avoir convaincu à Paris. Le défenseur de 24 ans sort de plusieurs saisons moyennes, avec un temps de jeu irrégulier (24 matchs de Ligue 1 la saison dernière) et les différents entraîneurs ne lui ont jamais accordé une confiance absolue. Avec ces circonstances, l'hypothèse d'un départ est bien évidemment évoquée, mais l'ancien joueur de Schalke 04 ne l'entend pas de cette oreille.

Kehrer déterminé à s'imposer