Mercato - PSG : Leonardo a bouclé sa première vente de l’été !

Publié le 12 juillet 2021 à 11h10 par H.G.

Alors que Mitchel Bakker avait dernièrement évoqué la possibilité de quitter le PSG, le jeune néerlandais devrait maintenant rejoindre une écurie de Bundesliga.

Après avoir recruté massivement en ce début de fenêtre estivale des transferts en enregistrant les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain devrait maintenant s’accélérer dans le sens des ventes afin d’alléger son effectif et poursuivre son recrutement par la suite. Dans cette optique, un joueur comme Mitchel Bakker fait partie des joueur étant poussés vers la sortie, et ce d’autant plus que l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam n’avait dernièrement pas fermé la porte à un départ du PSG. Et visiblement, tout serait bouclé dans cette perspective.

Direction le Bayer Leverkusen pour Mitchel Bakker !