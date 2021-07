Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un gros coup pour Mandanda !

Publié le 13 juillet 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que l'OM a décidé de miser sur Pau Lopez, malgré la présence de Steve Mandanda, Pablo Longoria tenterait de mettre la pression sur l'international français.

Hyperactif sur le marché des transferts, l'Olympique de Marseille a notamment enrôlé Pau Lopez. Le portier espagnol débarque dans le rôle de numéro 1 bis afin de venir concurrencer Steve Mandanda. Un choix qui peut surprendre compte tenu du fait que l'international français sort d'une belle saison dans les buts de l'OM. Mais comme l'explique Rolland Courbis, il s'agit peut-être d'un choix pour remotiver l'ancien Havrais.

Lopez pour relancer Mandanda ?