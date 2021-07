Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un boulevard pour cet attaquant argentin !

Publié le 12 juillet 2021 à 8h15 par Th.B.

Alors que Pablo Longoria souhaiterait recruter un nouvel attaquant pour combler le vide laissé par l’éventuel départ de Dario Benedetto, le président de l’OM songerait à Cristian Pavón. Et le dirigeant phocéen bénéficierait d’un laps de temps supplémentaire pour boucler cette opération.

En ce début de mercato, Pablo Longoria se montre plus que très actif comptabilisant déjà six recrues avec l’officialisation du prêt de Pau Lopez ce dimanche. Dans les prochaines semaines, le président de l’OM devrait notamment se focaliser sur certaines ventes dont Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car ou encore Dario Benedetto. Et afin de remplacer l’international argentin, Longoria songerait à attirer un autre buteur de l’Albiceleste en la personne de Cristian Pavón. Selon Ekrem Korum, une offre de prêt aurait déjà été formulée par la direction de l’OM.

Le Boca Juniors temporise pour Pavón