Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Ramos, un coup avec Varane pour Leonardo ?

Publié le 12 juillet 2021 à 21h15 par Th.B.

Bien que le directeur sportif du PSG soit parvenu à mettre la main sur Sergio Ramos, Leonardo n’aurait pas pour autant fermé le dossier Raphaël Varane, le désormais ex-coéquipier de l’Espagnol au Real Madrid.

En ce début de mercato estival, qui a officiellement ouvert ses portes le 1er juillet dernier, Leonardo a déjà mis la main sur trois recrues en les personnes de Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos, arrivés libres de tout contrat et d’Achraf Hakimi pour un chèque de 70M€ environ envoyé à l’Inter. Et alors que Ramos est venu renforcer la charnière centrale du PSG, le directeur sportif parisien n’aurait pas pour autant clos ce chantier si l’on en croit la presse britannique.

Le PSG toujours en discussions avec Varane !