Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s’emballe pour cette priorité de Sampaoli !

Publié le 13 juillet 2021 à 21h45 par A.C.

A la recherche d’un attaquant, Jorge Sampaoli aurait conseillé à Pablo Longoria de recruter Giovanni Simeone de Cagliari.

Si Arkadiusz Milik devrait vraisemblablement rester, Dario Benedetto pourrait quitter l’Olympique de Marseille. Il a très peu joué depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli et il semble avoir la cote à l’étranger, notamment en Espagne. Pour le remplacer, à l’OM on penserait notamment à Giovanni Simeone, Très apprécié par Sampaoli, l’attaquant de Cagliari ne dirait pas non à une nouvelle aventure à Marseille, comme il l’a clairement expliqué. « L'année prochaine sera très importante pour moi, j'ai 26 ans et le moment est venu pour moi de jouer à un meilleur niveau » a expliqué Simeone, lors d’un entretien accordé à Radio Colonia . L’OM ne serait pas le seul club sur ses traces, puisqu’en Italie on parle également du Zénith Saint-Pétersbourg.

Cagliari veut vendre Simeone