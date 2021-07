Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lâche un gros coup de froid pour Thiago Almada !

Publié le 13 juillet 2021 à 17h15 par T.M.

D’ici peu, l’OM sera à 8 recrues cet été. Mais sur la Canebière, on attend d’autres renforts, mais Thiago Almada serait visiblement encore très loin de débarquer si l’on en croit Pablo Longoria.

Arrivés à Marseille ces dernières heures, Luan Peres et William Saliba vont renforcer la défense centrale de Jorge Sampaoli et porter par la même occasion le nombre de recrues estivales à 8. Mais Pablo Longoria l’avait dernièrement annoncé, il espère acter 11 renforts à l’occasion de ce mercato. Des joueurs sont donc encore attendus. Alors que ça négocie pour le retour de Pol Lirola, chez les supporters phocéens, on croise également les doigts pour l’arrivée de Thiago Almada, grand espoir du football qui évolue aujourd’hui à Vélez Sarsfield. Toutefois, ce mardi, Longoria n’a clairement pas donné de bonnes nouvelles aux supporters de l’OM.

L’OM a déjà ce qu’il faut…