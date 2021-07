Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le terrible aveu de Longoria pour cette priorité de Sampaoli...

Publié le 13 juillet 2021 à 15h10 par A.M.

Bien que très actif sur le marché, Pablo Longoria souhaite encore attirer un latéral droit. Dans cette optique, Pol Lirola est la priorité mais ce dossier est compliqué.

Après avoir bouclé l'arrivée de six renforts, l'OM devrait rapidement porter ce total à huit. En effet, William Saliba et Luan Peres sont proches de s'engager avec le club phocéen, ce qui n'empêche pas Pablo Longoria d'avoir toujours de grandes ambitions sur le marché. En effet, le poste de latéral droit reste un gros problème dans l'effectif de Jorge Sampaoli puisque Hiroki Sakai a été transféré tandis que l'option d'achat de Pol Lirola n'a pas été levée. Et alors que l'OM continue de discuter avec la Fiorentina dans le but de boucler le transfert définitif de l'Espagnol, Pablo Longoria reconnaît que ce dossier est compliqué.

«On a parlé et discuté avec Lirola, mais...»