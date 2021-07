Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli se fait fracasser après un transfert !

Publié le 13 juillet 2021 à 14h10 par D.M.

Adjoint de Santos, Serginho Chulapa n'a pas été de main morte avec Jorge Sampaoli. Le Brésilien a taclé sévèrement l'entraîneur de l'OM, qui devrait s'attacher les services de Luan Peres dans les prochaines heures.

Ce n’est plus qu’une question d’heures avant que l’OM annonce l’arrivée de sa septième recrue estivale. Après s’être attaché les services de Gerson, de Konrad de la Fuente, de Leonardo Balerdi, de Cengiz Under, de Mattéo Gunedouzi et de Pau Lopez, le club marseillais serait sur le point d’officialiser le transfert de Luan Peres. Agé de 26 ans, le joueur de Santos est arrivé en France ce lundi afin de passer sa visite médicale. A l’issue de celle-ci, Peres devrait signer un contrat de quatre ans avec l’OM. Un départ qui ne passe auprès de l’un des adjoints de Santos.

Santos s'en prend à Sampaoli