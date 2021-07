Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a bouclé son septième renfort de l'été !

Publié le 12 juillet 2021 à 19h15 par La rédaction

Toujours actif sur le marché des transferts, l'OM continue à renforcer son effectif. Cette fois-ci, c'est sa défense centrale qui va accueillir un nouvel élément.

Après avoir engagé Gerson et Mattéo Guendouzi pour son milieu, Konrad de la Fuente et Cengiz Ünder pour son attaque et Pau Lopez dans les buts, l'OM devrait accueillir un nouvel élément pour sa défense centrale. Un renfort de plus après la signature de Leonardo Balerdi. Luan Peres devrait devenir la septième recrue de l'OM. A 27 ans, le Brésilien va retrouver l'Europe sous la tunique phocéenne après une expérience peu concluante à Bruges.

Luan Peres est à Marseille