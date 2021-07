Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle sortie fracassante dans le dossier Philippe Coutinho !

Publié le 12 juillet 2021 à 19h10 par T.M.

Alors que les rumeurs annoncent une possible arrivée de Philippe Coutinho à l’OM, du côté de l’Espagne, on a démenti encore une fois cette idée.

Viendra, ne viendra pas ? Depuis quelques jours, cela s’embrase à propos d’une arrivée de Philippe Coutinho à l’OM. Poussé vers la sortie au FC Barcelone, le Brésilien pourrait venir se relancer sur la Canebière. Et ces dernières heures, Thibaud Vézirian en a d’ailleurs remis une couche sur ce dossier Coutinho, assurant notamment : « Le Barça cherche à libérer Coutinho pour que Coutinho parte. Et oui, ce n’est pas une exclu que j’ai annoncée. Ça fait déjà depuis fin mai que ça discute. Les tractations sont longues, il faut le libérer. Et les grands agents sont de retour autour de l’OM, il y a de l’argent et on le voit avec ce type de contacts ».

« L’OM n’est pas intéressé par le Brésilien »