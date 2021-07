Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria prépare une nouvelle double opération !

Publié le 12 juillet 2021 à 15h30 par T.M.

Ce n’est pas un secret, Pablo Longoria discute actuellement avec la Fiorentina pour tenter de parvenir à un accord pour le retour de Pol Lirola à l’OM. Mais l’Espagnol pourrait bien ne pas être le seul sujet de ces discussions.

Ce dimanche, l’OM a officialisé sa 6ème recrue de l’été. En effet, un accord a été annoncé avec l’AS Rome pour le prêt avec option d’achat de Pau Lopez, qui viendra ainsi concurrencer Steve Mandanda. Ce n’est d’ailleurs pas la première opération que les Phocéens ont bouclé avec le club de la Louve cet été puisqu’il y a quelques jours, Cengiz Under est lui aussi arrivé en provenance de Rome. C’est d’ailleurs l’une des particularités de ce recrutement de Pablo Longoria : les doubles opérations avec un club. Cela est donc arrivé avec l’AS Rome et cela serait prochainement le cas avec Arsenal, alors que Matteo Guendouzi est déjà arrivé, William Saliba va l’imiter, mais aussi possiblement avec le FC Barcelone. En effet, tandis que Konrad de la Fuente a posé ses valises sur la Canebière, Philippe Coutinho ou même Samuel Umtiti sont annoncés dans le viseur phocéen.

Longoria fait le forcing pour Lirola…

Et si Pablo Longoria réalisait également une double opération avec la Fiorentina ? Cela fait maintenant de très longues semaines que le président de l’OM discute avec la Viola pour acter un retour de Pol Lirola. Prêté sur la Canebière durant la seconde partie de saison, l’Espagnol convaincu les Phocéens de le conserver, mais les 12M€ de son option d’achat étaient trop élevés. Ainsi, Longoria cherche actuellement à obtenir une réduction sur ce montant, ce qui est loin d’être gagné pour le moment. Les négociations avec la Fiorentina se poursuivent ainsi en coulisse, mais cela commencerait à se tendre. En effet, selon les informations de La Nazione , l’OM préparerait une dernière offre pour Lirola, dont le montant n’a pas été dévoilé, mais celle-ci sera la dernière. L’ultimatum serait posé.

… et tente le coup avec Pulgar !

Ça discute donc entre l’OM et la Fiorentina, mais cela ne concernerait visiblement pas seulement Pol Lirola. En effet, selon les informations de Rudy Galetti, un autre joueur de la Viola aurait également tapé dans l’oeil de Pablo Longoria : Erick Pulgar. A 27 ans, l’international chilien pourrait notamment venir pallier le futur départ de Boubacar Kamara au milieu de terrain. A en croire le journaliste transalpin, l’OM et la Fiorentina discuteraient donc également d’un transfert de Pulgar, pour qui une offre des Phocéens aurait également été formulée. Ce n’est donc pas un, mais possible deux coups que Pablo Longoria pourrait faire du côté de Florence. A suivre…