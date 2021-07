Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola va chambouler les plans du Barça cet été !

Publié le 12 juillet 2021 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 12 juillet 2021 à 17h37

Alors que le FC Barcelone compterait notamment sur Manchester City pour se séparer d’Antoine Griezmann, les Skyblues ne cultiveraient pas le désir de le recruter et l’auraient fait savoir au Barça. Au même titre que le fait que des échanges de joueurs n’auraient pas lieu.

Depuis le début du mercato, le FC Barcelone s’est montré plutôt actif sur le marché des transferts en parvenant à mettre la main sur Emerson Royal, Memphis Depay ainsi que deux désormais anciens joueurs de Manchester City en les personnes de Sergio Agüero et d'Eric Garcia. Et ces dernières semaines, l’administration présidée par Joan Laporta semble avoir voulu continuer à piocher au sein de l’effectif de Pep Guardiola. En effet, d’Aymeric Laporte à Bernardo Silva en passant notamment par Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan ou encore Joao Cancelo, ils ont été beaucoup à être envoyés du côté du FC Barcelone par différents médias. Et à en croire ESPN , le Barça disposerait d’une chance inouïe avec Silva qui voudrait quitter les Skyblues afin de se lancer un nouveau challenge. La branche britannique du média assurait dernièrement que l’avenir d’Aymeric Laporte s’écrirait avec pointillés chez le champion d’Angleterre puisque la charnière centrale John Stones et Ruben Dias semblerait être indéboulonnable aux yeux de Pep Guardiola.

City ni intéressé par Griezmann ni par des échanges de joueurs