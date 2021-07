Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un incroyable coup tenté par Guardiola avec Karim Benzema ?

Publié le 12 juillet 2021 à 16h00 par T.M.

D’ici peu, Karim Benzema devrait prolonger avec le Real Madrid. Mais pour le buteur madrilène, tout aurait pu se passer différemment.

L’histoire d’amour entre Karim Benzema et le Real Madrid ne devrait pas s’arrêter de sitôt. Alors que l’international français brille sous la tunique merengue depuis 2009, elle va encore se poursuivre pour au moins deux saisons. En effet, alors que le protégé de Carlo Ancelotti est actuellement sous contrat jusqu’en 2022, sa prolongation serait imminente. Et après avoir paraphé son nouveau contrat, Benzema sera alors lié jusqu’en 2023. On aura donc la chance de voir encore KB9 avec la Casa Blanca, lui qui aurait très bien pu rejoindre une autre grosse écurie européenne.

Des prétendants prestigieux pour Benzema !

Karim Benzema va donc poursuivre l’aventure avec le Real Madrid, mais des portes de sortie prestigieuses se seraient visiblement présentées devant le buteur de Carlo Ancelotti. En effet, selon les informations d’Ekrem Konur, le Milan AC et Manchester City auraient notamment pris des renseignements auprès du clan Benzema. Cela n’ira finalement pas plus loin pour Stefano Pioli et Pep Guardiola, qui vont voir KB9 signer un nouveau bail avec le Real Madrid.