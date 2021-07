Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria ouvre la porte à un départ !

Publié le 13 juillet 2021 à 16h00 par A.M.

Présent en conférence de presse, Pablo Longoria a fait le point sur la suite du mercato de l'OM, et cela passe notamment pas des départs, à l'image de celui de Nemanja Radonjic.

Déjà très actif sur le marché, l'OM a bouclé l'arrivée de six joueurs (Gerson, De la Fuente, Balerdi, Under, Guendouzi et Lopez). Un total qui sera prochainement porté à huit par William Saliba et Luan Peres. Désormais, Pablo Longoria va devoir se pencher sur les ventes afin de renflouer les caisses de l'OM. Dans cette optique, Nemanja Radonjic est régulièrement cité parmi les joueurs étant sur le départ.

Longoria n'écarte rien pour Radonjic