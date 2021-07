Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce fracassante sur l’avenir d’Haaland !

Publié le 13 juillet 2021 à 21h00 par B.C.

Alors qu’Erling Haaland a la cote dans ce mercato estival, le Borussia Dortmund a réaffirmé ce mardi par la voix de Sebastian Kehl que l’attaquant norvégien n’était pas à vendre.

À seulement 20 ans, Erling Haaland a déjà l’embarras du choix pour son avenir. L’attaquant norvégien sort d’une saison XXL avec le Borussia Dortmund et se retrouve courtisé par les plus grands clubs européens, à l’instar du Real Madrid, Chelsea ou encore Manchester City. Les deux écuries de Premier League souhaiteraient notamment passer à la vitesse supérieure dès cet été pour Haaland, mais à en croire certains échos, ce dernier aurait déjà donné son accord pour rejoindre le Real Madrid. Cependant, le Borussia Dortmund n’a pas l’intention de laisser partir son joyau.

« Il est très heureux au Borussia et il veut marquer beaucoup de buts pour nous »