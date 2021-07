Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Haaland part dans tous les sens !

Publié le 13 juillet 2021 à 14h00 par D.M.

Performant sous les couleurs du Borussia Dortmund la saison dernière, Erling Haaland est annoncé dans le viseur du Real Madrid, mais aussi de Manchester City et de Chelsea.

L’avenir d’Erling Haaland fait l’objet de nombreuses spéculations. Agé seulement de 20 ans, l’attaquant du Borussia Dortmund intéresserait les plus grandes équipes européennes. Ce lundi, le journaliste Ekrem Konur indiquait que les dirigeants de Manchester City avaient l’intention de rencontrer Haaland et de proposer au club allemand la somme de 152M€. De son côté, Sportitalia annonce que le Norvégien aurait pris la décision de rester au BVB la saison prochaine afin que le Real Madrid puisse lever sa clause libératoire fixée à 75M€ et qui n’entrera en vigueur qu’en 2022. Il est également question d’un intérêt de Chelsea pour Haaland.

Haaland prêt à rejoindre Chelsea ?