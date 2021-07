Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça bouge dans le dossier Haaland !

Publié le 13 juillet 2021 à 1h30 par Th.B.

Alors que Chelsea ferait le forcing en coulisse pour recruter Erling Braut Haaland, le Borussia Dortmund fermerait la porte aux Blues pour ce transfert. Le Norvégien ne serait toujours pas d’accord avec le club londonien ou n’importe quel autre équipe comme le Real Madrid également intéressé.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 dans lequel une clause libératoire à 75M€ serait effective à compter de l’été 2022 figure, Erling Braut Haaland est régulièrement annoncé par la presse sur le départ. Pourtant, le Borussia Dortmund a déjà, par le biais de son directeur sportif Michael Zorc et son directeur général Hans-Joachim Watzke, assuré qu’aucun transfert ne sera pris en considération pour le serial buteur norvégien de 20 ans. Cependant, Chelsea continuerait de préparer son offensive, comme Sport BILD l’a révélé ces dernières heures alors qu’Erling Braut Haaland se verrait bien arborer la tunique des Blues , ou celles du Real Madrid ou de Manchester City d’après Sport1. Pas de quoi faire trembler le Borussia Dortmund pour autant.

Aucun accord entre Haaland et Chelsea, le BvB camperait sur ses positions !