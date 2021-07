Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le plan de vol est dévoilé pour recruter Haaland !

Publié le 12 juillet 2021 à 15h00 par T.M.

Souhaitant rejoindre le Real Madrid à l’avenir, Erling Braut Haaland doit maintenant attendre l’offensive de Florentino Pérez, qui a son plan en tête.

A 20 ans, Erling Braut Haaland est appelé à devenir le futur meilleur 9 du monde. De quoi forcément éveiller les intérêts. Si le Borussia Dortmund espère le retenir, cela va être difficile face aux assauts des plus grosses écuries européennes, notamment le Real Madrid. Rejoindre la Casa Blanca serait d’ailleurs la priorité du Norvégien. Selon Ok Diario , Haaland ne penserait ainsi qu’au Real Madrid, ayant même demandé à Mino Raiola de refuser de négocier avec le FC Barcelone. Mais reste maintenant à Florentino Pérez à trouver un accord pour s’offrir ce futur crack mondial.

Comment recruter Haaland ?