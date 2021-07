Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination de Kylian Mbappé déjà identifiée ?

Publié le 13 juillet 2021 à 11h15 par D.M.

Kylian Mbappé n'aurait pas l'intention de prolonger son contrat avec le PSG et souhaiterait quitter le club parisien cet été. Annoncé dans le viseur des plus grandes équipes européennes, le joueur aurait de grandes chances de rejoindre le Real Madrid en cas de départ.

Interrogé à de nombreuses reprises sur l’avenir de Kylian Mbappé, les dirigeants du PSG ont toujours affiché leur optimisme dans ce dossier. Pourtant à en croire la presse espagnole, le joueur n’a pas l’intention de prolonger son contrat avec le club parisien. Selon les informations d’ As , l’international français aurait repoussé plusieurs offres de prolongation et se sentirait en fin de cycle au PSG. Toutefois, Mbappé n’a pas l’intention d’entrer en conflit avec sa direction et pourrait accepter de rester en Ligue 1 la saison prochaine avant de quitter la capitale en 2022. Mais où pourrait donc atterrir le joueur ?

Le Real Madrid en pole dans le dossier Mbappé