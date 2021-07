Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Le clan Mbappé a pris une décision fracassante !

Publié le 13 juillet 2021 à 8h45 par D.M. mis à jour le 13 juillet 2021 à 8h47

Sous contrat jusqu'en 2022, Kylian Mbappé se sentirait en fin de cycle au PSG et souhaiterait changer d'air cet été. Toutefois, le joueur pourrait rester à Paris la saison prochaine afin d'éviter de rentrer en conflit avec ses dirigeants.

Le feuilleton Kylian Mbappé s’éternise. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le joueur ne s’est toujours pas exprimé publiquement sur son avenir incertain. Et pour cause, l’international français discute depuis de nombreux mois avec ses dirigeants, mais n’a toujours pas signé de nouveau contrat. Le PSG pourrait accepter de le laisser partir cet été notamment pour ne pas prendre le risque de le voir s'en aller gratuitement l’année prochaine. Le Real Madrid se tient prêt et attend que Mbappé officialise son départ pour passer à l’action dans ce dossier.

L'entourage de Mbappé souhaite qu'il quitte le PSG