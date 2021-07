Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'active pour boucler un dossier à 20M€ !

Publié le 13 juillet 2021 à 8h15 par A.M.

Après avoir bouclé l'arrivée de quatre renforts, le PSG s'active pour dégraisser son effectif. Après la vente de Mitchel Bakker, c'est celle de Thilo Kehrer est espérée. Un dossier compliqué.

Leonardo est sur tous les fronts depuis l'ouverture du mercato. En effet, le PSG a déjà réussi à boucler l'arrivée de quatre renforts de poids puisque Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos ainsi que Gianluigi Donnarumma se sont engagés libres tandis qu'Achraf Hakimi a été recruté pour 65M€, hors bonus, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Désormais, le club de la capitale s'attaque à la seconde phase de son mercato : les ventes. Le PSG espère récupérer environ 180M€. Pas une mince affaire, mais le dégraissage a débuté par la vente d'un premier joueur. Mitchel Bakker s'est effectivement engagé avec le Bayer Leverkusen pour 7M€, hors bonus.

Le PSG veut vendre Kehrer, mais...