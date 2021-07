Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste colossale est de retour !

Publié le 13 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Mitchel Bakker a officiellement quitté le PSG ce lundi pour rejoindre le Bayer Leverkusen, Leonardo songerait de nouveau à faire venir Théo Hernandez cet été pour le remplacer.

Ça continue de bouger au PSG ! Et après avoir bouclé plusieurs renforts de taille en ce début de mercato estival (Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos), Leonardo cherche à dégraisser et à se séparer de certains indésirables. Mitchel Bakker est notamment concerné, puisque le Néerlandais a officiellement rejoint le Bayer Leverkusen ce lundi pour 10M€ (bonus compris). Et le PSG sait déjà comment le remplacer…

Le PSG réactive la piste Hernandez

Comme l’a annoncé Sportitalia lundi, Leonardo serait revenu à la charge pour recruter Théo Hernandez au PSG cet été, une piste qui avait déjà été évoquées il y a déjà plusieurs semaines, mais sans suite. Reste désormais à savoir si le directeur sportif du PSG parviendra à boucler l’arrivée du défenseur français du Milan AC…