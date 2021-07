Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo réactive une piste XXL pour remplacer Bakker !

Publié le 12 juillet 2021 à 17h15 par D.M.

Afin de remplacer Mitchel Bakker, en route pour le Bayer Leverkusen, le PSG penserait à Théo Hernandez (Milan AC). Un profil suivi par Leonardo depuis de nombreux mois.

Leonardo ne s’arrête pas. Après avoir bouclé les dossiers Georgino Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le directeur sportif du PSG va désormais chercher à se séparer de nombreux joueurs, qui ne font pas partie des premiers choix de Mauricio Pochettino. Et selon plusieurs médias, le dirigeant brésilien aurait déjà acté un premier départ. Arrivé au PSG en 2019, Mitchel Bakker devrait rejoindre le Bayer Leverkusen pour un transfert qui pourrait atteindre les 10M€, bonus compris.

Le PSG réactive la piste menant à Théo Hernandez