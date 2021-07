Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va boucler une opération inattendue !

Publié le 12 juillet 2021 à 14h30 par H.G. mis à jour le 12 juillet 2021 à 14h31

Arrivé il y a deux ans au Paris Saint-Germain, Mitchel Bakker devrait rejoindre le Bayer Leverkusen dans les toutes prochaines et sera ainsi la première vente du club de la capitale cet été.

Après avoir recruté massivement en ce début de mercato estival en enregistrant les arrivées Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain va maintenant passer par une étape de dégraissage avant de poursuivre son recrutement. Cette étape est primordiale pour le club de la capitale dans la mesure où elle lui permettra de réduire sa masse salariale et d’engranger des liquidités afin d’enrôler d’autres éléments par la suite tel que Paul Pogba. Et tandis que le dossier Pablo Sarabia pourrait s’accélérer au cours des prochaines semaines, c’est tout d’abord la vente de Mitchel Bakker qui aurait été bouclée par le PSG ce lundi.

Direction le Bayer Leverkusen pour Mitchel Bakker !