Mercato - PSG : Leonardo déterminé pour ce gros renfort à 45M€ ?

Publié le 12 juillet 2021 à 14h15 par G.d.S.S.

Annoncé depuis plusieurs semaines sur les traces de Manuel Locatelli, le PSG serait toujours en course pour le milieu de terrain italien. Mais Leonardo devra affronter une énorme concurrence pour le joueur de Sassuolo…

Alors qu’il fait partie des grandes révélations de cet Euro 2020 avec l’Italie, qui a été sacrée championne dimanche soir en s’imposant aux tirs au but contre l’Angleterre, Manuel Locatelli (23 ans) sera l’une des grandes attractions du mercato estival. Le milieu de terrain transalpin, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Sassuolo, dispose d’une grosse cote sur le marché des transferts, et le PSG est notamment annoncé sur ses traces depuis quelque temps.

Le PSG est toujours présent sur Locatelli, mais…